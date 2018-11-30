Balıkesir'de Cinayet

30 Kasım 2018 Cuma 11:58



30 Kasım 2018 Cuma 11:58

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kız kardeşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.Kırsal Sarıbeyler Mahallesi Boztepe mevkisinde, Hülya B. (44) ile ağabeyi Ramazan Zümrütler (51) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya B'nin av tüfeğiyle ateş ettiği ağabeyi olay yerinde hayatını kaybetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Hülya B. ve eşi Hasan B'yi gözaltına aldı.Ramazan Zümrütler'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.