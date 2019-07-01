01.07.2019 18:11
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Balıkesir'de damada arkadaş işkencesi

- Balıkesir'de damada arkadaş işkencesiBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bazı köylerde yaşatılan sağdıç kavuşturma geleneği ilginç görüntülere sahne oluyor.

- Balıkesir 'de damada arkadaş işkencesi
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bazı köylerde yaşatılan sağdıç kavuşturma geleneği ilginç görüntülere sahne oluyor.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadere Mahallesi'ndeki düğünlerde yaşatılan sağdıç kavuşturma geleneği damada zor onlar yaşatıyor. Neriman Menemen ile hayatını birleştiren Selçuk Yalazı için düzenlenen sağdıç kavuşturma adeti ilginç sahnelere sahne oldu. Düğün evinin önünde, damat Selçuk Yalazı'nın ceplerine para koyan ve takı takan arkadaşları, bir taraftan da onu kaçırma teşebbüsünde bulundu. Damadın yakınları onu korumaya aldı. Zaman zaman damadın yakınları ile gençler arasında arbede yaşandı. Damadın ve yakınlarının üzerine lokum tuzu serpen gençler, birkaç denemeye rağmen damadı kaçırmaya muvaffak olamazken, zaman zaman arbede yaşandı. Sağdıç kavuşturmanın ardından gelin alınırken, daha sonra da hep birlikte oyunlar oynandı.
Köyün yaşlılarından Mustafa Aykurt, "Benim yaşım 86. Bildim bileli bu adetleri yaşatıyoruz. Yaşatmaya da devam edeceğiz" dedi.
Fevzi Yılmaz da, "Bizde sağdıç kavuşturma geleneği var. Gençler damadı kaçırıp ödül almak ister. Damın yakınları da buna mani olurlar. Bu arada itiş kakışlar olur" dedi.Balıkesir'de damada arkadaş işkencesi
Kaynak: İHA
Burhaniye , Balıkesir , Karadere , Selçuk , Genel

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