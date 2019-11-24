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Balıkesir'de davulla keşkek dövme geleneği devam ediyor

Balıkesir'de yemekli düğünlerin özel menüsü keşkeğin, yıllardır davul zurna eşliğinde dövülerek hazırlanma geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

24.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:09Balıkesir'de davulla keşkek dövme geleneği devam ediyor
'de yemekli düğünlerin özel menüsü keşkeğin, yıllardır davul zurna eşliğinde dövülerek hazırlanma geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Balıkesir'de özellikle köy düğünlerinin olmazsa olmazlarının başında gelen keşkek, bir çok yerde mikser türü makine ile hazırlanıp servis yapılırken 'nin kırsal mahallelerinde, keşkek atadan kalma yöntemlerle hazırlanıyor. Davul ve klarnet eşliğinde, kazanlarda keşkek döven gençlerin boynundan havlu da eksik edilmiyor. Bir yandan ritim kazandırmak bir yandan da düğünün başlamasının işareti olarak yorumlanan keşkeğin davul zurna eşliğinde dövülmesi Burhaniye yöresinde geleneksel olarak devam ettiriliyor.

Halk Oyunları Eğitmeni Harun Kocakurt ile Edremit Devlet Hastanesinde görevli Cildiye Uzmanı Şafak Arslan'ın düğününde de keşkek dövülmesi bir kez daha davul klarnet eşliğinde yapıldı. Keşkek geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden damat Harun Kocakurt, "Gençlerle birlikte keşkeğimizi dövdük. Allah'a şükür güzel bir gün. Bu gün yağmur da yağdı. Keşkeği köylümüze ve konuklara ikram ettik. Düğünümüze katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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