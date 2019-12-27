Haberler » Güncel » Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haber

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

27.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:28 Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak'ın kentinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheliden 10'u yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 8 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananların arasında örgütün daha önce Anbar kenti il sorumlusu olan bir kişi ile, 2 askeri sorumlu, bir lojistik sorumlusu, bir patlayıcı uzmanı ve savaşçıların da bulunduğu öğrenildi.
Örgütte il sorumlusu olarak görev yapan zanlının sözde "hakim" olarak da bir dönem faaliyet gösterdiği, Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerin sorunlarını çözdüğü, örgütle aktif olarak görüştüğü belirtildi.
Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir, Anbar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24   Doğu yeniden beyaza büründü - Haber
12:24   Yeni nesil televizyon platformu TV+ 15 milyon indirmeye ulaştı - Haber
12:24   Başkentte su borusu patladı - Haber
12:23   Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi - Haber
12:17   Yalova'ya yeni fakülte müjdesi - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
27.12.2019 12:26:25