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Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheli yakalandı.

27.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:48 Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak'ın kentinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananların arasında örgütün daha önce Anbar kenti il sorumlusu olan bir kişi ile, iki askeri sorumlu, bir lojistik sorumlusu, bir patlayıcı uzmanı ve savaşçıların da bulunduğu öğrenildi.
Örgütte il sorumlusu olarak görev yapan zanlının sözde "hakim" olarak da bir dönem faaliyet gösterdiği, Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerin sorunlarını çözdüğü ve örgütle aktif olarak görüştüğü belirtildi.

Balıkesir, Anbar, Güncel

Kaynak: AA

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