Balıkesir'de deniz suyu 2 metre çekildi

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Balıkesir 'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi sahilinde, deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi.Adrameyttieon Antik Kentinin de kıyısı bulunan Ören sahilinde gelgit sonrası deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme meydana geldi.Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, sudaki çekilmeyi gördüklerinde şaşkınlık yaşadı. Çekilmenin ardından kıyıda kumsalın bazı noktalarında kayalıkların ortaya çıktığı görüldü.Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizdeki çekilmenin her yıl belirli zamanlarda yaşandığını belirterek, "Denizin çekilmesi nedeniyle kimse endişeye kapılmasın. Yılın özellikle bu zamanlarında her sene yaşanan metcezir nedeniyle Ören sahilinde su çekilmesi meydana gelir, bir iki gün içerisinde de normale döner." dedi.