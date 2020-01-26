Haberler » Güncel » Balıkesir'de deniz suyu 2 metre çekildi - Haber

Balıkesir'de deniz suyu 2 metre çekildi

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi sahilinde, deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi.

26.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:30Balıkesir'de deniz suyu 2 metre çekildi
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden 'in ilçesine bağlı Mahallesi sahilinde, deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi.
Adrameyttieon Antik Kentinin de kıyısı bulunan Ören sahilinde gelgit sonrası deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme meydana geldi.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, sudaki çekilmeyi gördüklerinde şaşkınlık yaşadı. Çekilmenin ardından kıyıda kumsalın bazı noktalarında kayalıkların ortaya çıktığı görüldü.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizdeki çekilmenin her yıl belirli zamanlarda yaşandığını belirterek, "Denizin çekilmesi nedeniyle kimse endişeye kapılmasın. Yılın özellikle bu zamanlarında her sene yaşanan metcezir nedeniyle Ören sahilinde su çekilmesi meydana gelir, bir iki gün içerisinde de normale döner." dedi.

Ören Mahallesi, Balıkesir, Burhaniye, Ören, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58  İzmir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
23:56  Türkiye ve Cezayir ortaklığında Adana'da petrokimya fabrikası kurulacak
23:53  Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildi
23:52  İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı
23:50  Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret (2)
27.01.2020 00:01:34