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Balıkesir'de deprem bölgesinde hasar tespiti sürüyor

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

11.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:44Balıkesir'de deprem bölgesinde hasar tespiti sürüyor
'in merkez ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kırsal , Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespitinin sürdüğünü belirterek, bazı binalarda küçük çaplı hasarlar olduğunu söyledi.
Durumu hassasiyetle takip ettiklerini anlatan Avcı, "Büyük sıkıntılarımız yok. Bazı evlerdeki ufak tefek hasarlarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapacağımız görüşmelerde tüm olanakları değerlendireceğiz." dedi.
Ayrıca Akçaköy'de, depremde hasar gören evin tahliye edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Evde yaşayan bir kişinin, bina onarılıncaya kadar akrabalarının yanında kalacağı öğrenildi.

Altıeylül, Balıkesir, Akçaköy, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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