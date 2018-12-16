Balıkesir'de Develer Güreşti

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından 14. Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlendi.
İlçedeki kamyoncular kooperatifine ait araç parkında düzenlenen etkinliğe, Ege
ve Marmara
bölgelerinden 110 deve ve sahipleri katıldı. Sağanağa rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.
Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, her yıl ilçede düzenlenen geleneksel deve güreşlerinin kış mevsiminde ilçe ekonomisine olumlu katkı yaptığını söyledi.
Bacan, deve güreşlerinin bir kültürü yaşatmak adına da önem arz ettiğini anlatarak, "Biz belediye olarak organizasyona lojistik destek sağlamaya çalıştık. Ben böylesi güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Dernek Başkanı Mustafa Yatkın ile oğlu İbrahim Yatkın'ın yanı sıra dernek üyelerine yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın da olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun katılım olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Organizasyonda dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.
Marmara,Ege,Ayvalık,Balıkesir
16 Aralık 2018 Pazar 15:24