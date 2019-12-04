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Balıkesir'de "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri"

Balıkesir'de, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi.

04.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:42Balıkesir'de
'de, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi.
Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde eğitim salonunda yapılan seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sercan Saydam, katılımcılara ihracatta sağlanan devlet yardımları, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması gibi konularda bilgi verdi.
Seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış da iş dünyası için uluslararası ticari bilgiye erişimi anlattı.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sinem Eğlenen ise ihracat mevzuatı, dahilde ve hariçte işleme rejimleri konularında sunum yaptı.
Oda üyelerinin ilgi gösterdiği seminer, sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Balıkesir, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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