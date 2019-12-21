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Balıkesir'de Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü

Balıkesir'e, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı.

21.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:37 Balıkesir'de Doğu Türkistan için
'e, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı. Zağnos Paşa Camii'nde toplanan STK' üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.

Balıkesir'de akşam saatlerinde, sivil toplum kuruluşları Çin'in işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenledi. Zağnos Paşa Camii'nde saat 19.30 sıralarında toplanan grup Anafartalar Caddesi, valilik meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesinden sloganlar ile yürüyerek, Ali Hikmet Paşa Meydanında sona erdi. STK temsilcileri Doğu Türkistan'da yaşanan mezalimi kınayarak, gündem hakkında açıklama yaptı. Basın açıklaması yapıldıktan sonra vatandaşlar dağıldı. - BALIKESİR

Doğu Türkistan, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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