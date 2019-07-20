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Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu

Balıkesir'de, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

20.07.2019 21:41 Balıkesir
Balıkesir'de, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 kişinin, sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri ve tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği almalarını sağladıklarını tespit etti.
Çalışmalarda, Ö.A. adlı SGK çalışanının iş göremezlik ödeme şifresiyle kişilerin banka veya PTT hesaplarına ödeme çıkarılarak, kurumun 353 bin 27 lira 38 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.
Ekipler, soruşturma kapsamında Edremit ilçesi, İzmir ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler Ö.A, A.İ.Y, İ.E. ve O.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheli D.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Balıkesir, Edremit, Güncel

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