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Balıkesir'de düğünde şeker yerine fidan dağıtıldı

Balıkesir'de, düğün ve sünnetlerde davetlilere şeker yerine fidan dağıtımına başlandı.

11.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:38Balıkesir'de düğünde şeker yerine fidan dağıtıldı
'de, düğün ve sünnetlerde davetlilere şeker yerine fidan dağıtımına başlandı.

1. Mahallesinde, torunu Poyraz Eymen Talay için sünnet düğünü yapan Hasan Talay da konuklara saksı içinde biberiye fidanı dağıttı. Düğün Salonunda düzenlenen sünnet eğlencesi Talay ailesinin dostlarını buluşturdu. Düğünün ilk dansını anne Hatice Talay ile baba Kamil Talay yaparken, Poyraz Eymen de arkadaşları ile onlara eşlik etti. Sünnet düğününde önce mevlit okunurken, ardından konuklara yemek verildi. Yemek sonrası eğlence yapıldı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğünde kınalar yakılırken, folklar ekipleri de gösteriler yaptı. Düğüne katılan davetlilere dede Hasan Talay'ın ürettiği biberiye fidanları hediye edildi. Düğünlerde fidan dağıtımının yaygınlaşmaya başladığını anlatan Hasan Talay, "Ben dış mekan süs bitkileri üretiyorum. Son zamanlarda hediyelik fidan talebi artmaya başladı. Buna çok seviniyorum. Ben de torunumun sünnetinde biberiye fidanları dağıttım. Bunun daha da yaygınlaşmasını istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıntaş, Gündoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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