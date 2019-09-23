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Balıkesir'de düğündeki sandalye toplama kavgası

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada bir gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

23.09.2019 12:58Balıkesir'de düğündeki sandalye toplama kavgası
Balıkesir'in Manyas ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada bir gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Mehmet Erkan Akbaş'ın (23) bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın ardından yakalanan M.T.M. (19), M.Y.M. (17), T.K. (19), E.P. (20) ve O.K. (20), jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden T.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise serbest bırakıldı.
Manyas ilçesi kırsal Haydar Mahallesi'nde cumartesi gecesi yapılan düğünün ardından Mehmet Erkan Akbaş'ın, gençlerden sandalyeleri toplamasını istemesiyle başladığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Göğsünden bıçaklanan Akbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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