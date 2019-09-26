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Balıkesir'de "dumansız araçlar" uygulaması

Balıkesir'de, seyir halinde araçta sigara içen 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.

26.09.2019 02:48Balıkesir'de
Balıkesir'de, seyir halinde araçta sigara içen 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "dumansız araçlar" uygulaması yaptı.
Bu kapsamında 350 personel ve 3 köpeğin katıldığı çalışmalarda, 77 noktada kontroller yapıldı.
Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen 18 şüpheli yakandı.
Çalışmalarda, 2 bin 554 araç kontrol edilirken, 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi.
Öte yandan 116 araca 41 bin 241 lira idari para cezası uygulanırken, 35 araç trafikten men edildi.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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