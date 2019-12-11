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Balıkesir'de dün geceden bu yana 70 kez sallandı

BALIKESİR'de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.

11.12.2019 07:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:11Balıkesir'de dün geceden bu yana 70 kez sallandı

BALIKESİR'de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.

'in ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6'lık depremin ardından 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi.

70 SARSINTI KAYDEDİLDİ

Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.

Haber: BALIKESİR,



Altıeylül, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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