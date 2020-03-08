Balıkesir'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Balıkesir'de, kent merkezi ve Ayvalık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
08.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:10
Balıkesir 'de, kent merkezi ve Ayvalık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan Balıkesir Kadın Platformu üyeleri, Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yürüdü.
Kadına yönelik şiddete karşı slogan atan grup adına yapılan açıklamada, gerek sosyal yaşamda gerekse iş hayatında kadınların haklarının iyileştirilmesi için talepler dile getirildi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Ayvalık
Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.
Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in de destek verdiği yürüyüş, Öğretmenevi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda Belediye Başkanı Ergin'in öncülüğündeki erkekler tarafından karşılanan kadınlara karanfiller dağıtıldı.
Ergin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Tabii ki kadınlarımızı hatırlamak sadece bir gün ile sınırlı kalamaz. Her gün; her biri birer kadın olan bizi doğuran analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin ve eşlerimizin günüdür. Bu duygularla kadına şiddete 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan basın açıklamasının Tuğba Erol tarafından okunmasının ardından program sona erdi.
Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan Balıkesir Kadın Platformu üyeleri, Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yürüdü.
Kadına yönelik şiddete karşı slogan atan grup adına yapılan açıklamada, gerek sosyal yaşamda gerekse iş hayatında kadınların haklarının iyileştirilmesi için talepler dile getirildi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Ayvalık
Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.
Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in de destek verdiği yürüyüş, Öğretmenevi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda Belediye Başkanı Ergin'in öncülüğündeki erkekler tarafından karşılanan kadınlara karanfiller dağıtıldı.
Ergin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Tabii ki kadınlarımızı hatırlamak sadece bir gün ile sınırlı kalamaz. Her gün; her biri birer kadın olan bizi doğuran analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin ve eşlerimizin günüdür. Bu duygularla kadına şiddete 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan basın açıklamasının Tuğba Erol tarafından okunmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Balıkesir'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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