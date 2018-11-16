Balıkesir'de Eğlence Mekanlarını Denetledi

Balıkesir
'in Edremit
ilçesindeki konaklama ve eğlence yerleri denetlendi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Edremit ilçesindeki konaklama tesisleri ile eğlence yerlerinde kontroller yaptı.
Denetimlerde, Zeytinli
Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 9 kadın tespit edildi.
Olayla ilgili olarak işletme müdürü K.E. ve yabancı uyruklu 9 kadın hakkında 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"na göre yasal işlem başlatıldı.
Edremit,Balıkesir