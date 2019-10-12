Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

12.10.2019 10:24Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan arananlara 08.10.2019 günü 3 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonlarda aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyette İfadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 1 kişi tutuklandı. Diğer 4 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:12 Yaralı Baykuş tedavi altına alındı
11:07 Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı
10:51 Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
10:51 Siirt'te 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
10:46 Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
10:44 (Özel) Denizli'de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası
10:46 Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü
12.10.2019 11:18:27