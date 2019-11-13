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Balıkesir'de eşzamanlı uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde Jandarma ekipleri 8 ayrı adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.

13.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:52Balıkesir'de eşzamanlı uyuşturucu operasyonu
'in ve ilçelerinde Jandarma ekipleri 8 ayrı adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.

Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde M.Ö, H.Ö, A.K, A.G, Ö.E, G.D, I.Ç. ve S.G'ye ait 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.

Yapılan operasyon sonucunda, 405 gram kubar esrar maddesi, 2 adet sentetik hap, 120 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edilen 4.600 lira para ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlaıldı.

Burhaniye, Balıkesir, Gömeç, Güncel

Kaynak: AA

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