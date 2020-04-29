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Balıkesir'de evde kumar oynayan 10 kişiye 39 bin lira ceza verildi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, kumar oynayan 10 kişiye 39 bin 150 lira ceza kesildi.

29.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:42
Balıkesir'de evde kumar oynayan 10 kişiye 39 bin lira ceza verildi
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, kumar oynayan 10 kişiye 39 bin 150 lira ceza kesildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip Çay Mahallesi'ndeki bir evi kumarhaneye çevirerek kumar oynadığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, ev sahibi C.Ö, M.B. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 25 tabanca mermisi, 13 uyuşturucu nitelikli hap, 2 bin 795 lira para, oyun masası üzerinde çok sayıda deste iskambil ve kumar alacaklarının listesinin bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 39 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından C.Ö, M.B. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çay Mahallesi, Balıkesir, Karesi, Güncel, Haber

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