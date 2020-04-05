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Balıkesir'de evde kumar oynayan 8 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde kumar oynadığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

05.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:22
Balıkesir'de evde kumar oynayan 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir 'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde kumar oynadığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç Güvemçetmi Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibi K.Ç. (38) ile E.A. (46), H.A. (30), A.D. (44), G.A. (58), D.K. (45), G.Y. (47) ve A.D'yi (47) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada kumar malzemeleri ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen 8 şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, Güncel
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