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Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

24.08.2019 15:20 Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tekirdağ-Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar-1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.
Olayda yaralanan 7 kişiden 5'i, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir, Tekirdağ, Marmara, Avşa, Güncel

Kaynak: AA

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