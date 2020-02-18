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Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.

18.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:33Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon
'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik Tekkeışıklar Mahallesi'nde yapılan adli arama neticesinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan, Nisan 2019 yılında açığa alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Astsubay E.A., yapılan ev aramasında yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan arama neticesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet notebook, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet USB bellek ve 7 adet cep telefonu ele geçirilerek, el konuldu. Yakalanan E.A. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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