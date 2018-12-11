Balıkesir'de Fetö'den Aranan 4 Kişi Yakalandı

Balıkesir
'de Emniyet Müdürlüğü
KOM şube görevlileri, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 4 FETÖ'cüyü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne
2.Sulh Ceza Hakimliğince aranan 1 astsubay sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cazaevine gönderildi. Şanlıurfa
5.Ağır Ceza Mahkemesince aranan 1 ihraç astsubay Balıkesir merkezde, İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt evinde kalan 1 kişi İvrindi
ilçesinde ve Bandırma
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Emniyet Müdürlüğü,Balıkesir
11 Aralık 2018 Salı 11:15