Balıkesir'de Fetö'den Aranan 4 Kişi Yakalandı

Balıkesir
'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 öğretmen, 1 üsteğmen ve by lock kullanıcısı 1 ev hanımı yakalandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa
Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ihraç öğretmen Balıkesir merkezde, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan 1 üsteğmen Edremit
ilçesinde, Marmaris
Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan muzahir kurum öğretmeni Havran
ilçesinde ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranan by lock kullanıcısı 1 ev hanımı Balıkesir merkezde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir
13 Aralık 2018 Perşembe 10:28