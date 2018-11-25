Balıkesir'de Fetö'den Bir Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan aranan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Zeytinli
İkizçay Mahallesi'nde 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheliyi 'Terör Örgütleri"ne yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının ifadesinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR
Jandarma,Balıkesir
25 Kasım 2018 Pazar 15:30