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Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir'de 13 şüpheli gözaltına alındı.

20.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:38 Balıkesir'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'de 13 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, zabıt katibi ve infaz memuru olarak aktif görev yapan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk'ta zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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