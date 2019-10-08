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Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon

Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi.

08.10.2019 13:30Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf ayağına operasyon
Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütünün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan "esnaf yapılanması" kapsamında aranan 5 kişi hakkında 08.10.2019 günü eş zamanlı operasyon yaparak 5 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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