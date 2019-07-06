06.07.2019 10:51
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Balıkesir'de FETÖ operasyonları

Balıkesir

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü, Bandırma ilçesinde yakalanarak Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgüt evlerinde kaldığı iddia edilen resepsiyonist ise Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel

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