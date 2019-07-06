06.07.2019 13:31
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Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor

Balıkesir

Balıkesir polisi il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir polisi il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç binbaşı da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İl genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25.06.2019 günü yapılan operasyon neticesinde adliyeye sevk edilen son 1 şüpheli astsubay sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ihraç kıdemli binbaşı Bandırma'da yakalanarak, işlemleri akabinde Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgüt evlerinde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli resepsiyonist Balıkesir il merkezinde yakalandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa

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