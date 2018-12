Balıkesir'de Fetö Operasyonu

14 Aralık 2018 Cuma 11:42



14 Aralık 2018 Cuma 11:42

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Gözaltına alınan ev hanımı by look kullanıcısı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Savcılığınca by look kullanıcı ev hanımı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Isparta ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 Toprak Mahsulleri Ofisi memuru ve 1 astsubay Bandırma ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR