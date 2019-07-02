Balıkesir'de FETÖ operasyonu 2 asker yakalandı

Balıkesir
polisi il genelinde yaptığı FETÖ operasyonlarda 2 astsubayı yakaladı. Balıkesir merkezli yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden adli makamlara çıkan 3 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütle iltisakı tespit edilen 2 şüpheli astsubay Bandırma ve Susurluk ilçesinde yakalandı.
Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen muvazzaf astsubay 13 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli Edirne, Tekirdağ
, Kırklareli
, İstanbul, Bolu, İzmir, Ankara, Aksaray, Amasya, Gaziantep
ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli Adli mercilere sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan 9 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR