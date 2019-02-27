27 Şubat 2019, 10:13
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Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir

Balıkesir'de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 zabıta memuru Burhaniye'de, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Bandırma'da yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR Polis, Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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