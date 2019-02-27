Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir
'de polis düzenlediği operasyonlarda FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bayburt
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 zabıta memuru Burhaniye
'de, Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Bandırma
'da yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Polis, Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA