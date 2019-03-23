23 Mart 2019, 16:27
»»

Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Balıkesir

Balıkesir'de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.

Balıkesir'de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 infaz koruma memurunu Bandırma'da; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli avukatı Balıkesir il merkezinde; Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli yarbayı Balıkesir merkez ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan öğretmeni Balıkesir il merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler sorgusu sürüyor. - BALIKESİR Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR