Balıkesir'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Balıkesir
'de polis, aranan 5 FETÖ üyesini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda Bandırma
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 infaz koruma memurunu Bandırma'da; İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli avukatı Balıkesir il merkezinde; Ağrı
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli yarbayı Balıkesir merkez ve Van
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan öğretmeni Balıkesir il merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler sorgusu sürüyor. - BALIKESİR
Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA