Haberler » 3. Sayfa » Haber

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor.

25.09.2019 10:08Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Polis ekipleri il genelinde yaptığı 2 operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlara devam eden Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bank Asya hesabı bulunan 1 şüpheliyi Bigadiç'de yakaladı. Ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçundan ifadesi alınması istenilen halen İvrindi ilçesinde görevli 1 şüpheli öğretmen yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:23 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü...
10:20 Bombalı saldırıda hasar gören araçlar kaldırıldı
10:18 Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada
10:18 Milyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı
10:11 Ayaz ile Nupelda'nın ölümüne neden olan bomba terör örgütü PKK'nın çıktı
10:09 "İntikam" paylaşımı yapan DEAŞ'lı tutuklandı
10:08 Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı