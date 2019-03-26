Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir
il genelinde polis tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aranan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Adana
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir merkezde, Bandırma
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli İnfaz Koruma Memuru Bandırma'da ve Yalova
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli astsubay yine Bandırma ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA