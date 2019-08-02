Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

02.08.2019 23:01 Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalandı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise bazı ifadelerde adı geçen infaz koruma memuru, ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31   Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
23:30   Binali Yıldırım'dan Erzincan Belediyesine ziyaret
23:30   Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
23:29   Sierra Leone'da sel felaketi: 5 ölü
23:28   Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
23:28   DHA YURT BÜLTENİ-19
23:27   Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı