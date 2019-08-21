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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

21.08.2019 01:52 Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen eski 2 astsubay, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Ayrıca, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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