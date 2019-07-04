04.07.2019 20:52
Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları: 3 gözaltı

Balıkesir

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kula Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen astsubay ise Bandırma'da gözaltına alındı.
Ekipler, hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yakalama emri bulunan bir uzman doktoru da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:34   Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası
22:33   ABD Bağımsızlık Günü'nde sosisli sandviç yeme yarışması
22:32   TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı
22:31   Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (1)
22:31   SPOR Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları başladı
22:31   OTOMOBİLDE NEFESSİZ KALAN KÖPEK, SON ANDA KURTARILDI
22:31   KARAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI