20 Kasım 2018, 17:27
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Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 askeri personel gözaltına alındı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 askeri personel gözaltına alındı.

Konya, Ankara ve Zonguldak Cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir kent merkezinde oturduğu bildirilen uzman çavuş, görevinden ihraç edilen teğmen ve bir askeri personelin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 2'sini gözaltına aldı. Söz konusu şüphelilerin soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

Diğer askeri personelin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Balıkesir
20 Kasım 2018 Salı 17:27