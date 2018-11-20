Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 askeri personel gözaltına alındı. Konya
, Ankara
ve Zonguldak
Cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir kent merkezinde oturduğu bildirilen uzman çavuş, görevinden ihraç edilen teğmen ve bir askeri personelin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, şüphelilerden 2'sini gözaltına aldı. Söz
konusu şüphelilerin soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.
Diğer askeri personelin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir