Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

11 Aralık 2018 Salı 17:11



11 Aralık 2018 Salı 17:11

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurt dışındaki okulları ve şirketlerine para gönderdiği öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin yurt dışında bulunan okulları ve şirketlerine, 19 örgüt üyesinin Balıkesir'den para gönderdiğini tespit etti.Şüphelilerden 15'i hakkında soruşturmaların devam ettiğini belirleyen ekipler, 4'ünün ise Balıkesir ve Ankara'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheliyle ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.