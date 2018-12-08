Balıkesir'de Fetö Üyesi 3 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir
'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru S.Ü, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Ö.Ş. ve Balıkesir adliyesinde görevli icra memuru H.K. adlı şüpheliler terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanan S.Ü, Ö.Ş., H.K. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek. - BALIKESİR
Balıkesir
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:23