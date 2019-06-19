19.06.2019 11:14
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Balıkesir'de FETÖ ve DHKP-C operasyonu

Balıkesir

Balıkesir'de polis, FETÖ/PDY ve DHKP-C üyelerine yönelik yaptığı operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis, FETÖ/PDY ve DHKP-C üyelerine yönelik yaptığı operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Balıkesir merkezde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Bandırma'da, 1 şüpheli de Balıkesir merkezde yakalandı.

Ayrıca DHKP-C Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan şüpheli Balıkesir- İzmir Yolu Polis Okulu karşısında yol kontrolünde yakalandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Polis, Balıkesir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:25 Çatalca'da hatalı sollama yapan çekici tırla kafa kafaya çarpıştı
11:23 Aksaray'da silah ticareti çetesini KOM özel ekibi çökertti
11:13 Balıkesir'de FETÖ ve DHKP-C operasyonu
11:13 Köpeğine sokak kedisini böyle parçalattı
10:58 Traktör kazasında yaşlı çift öldü
10:58 FETÖ'den aranan kadın savcıya teslim oldu
10:58 Oyun salonunda 15 gün arayla iki soygun