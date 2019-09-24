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Balıkesir'de fetö'ye 5 tutuklama

BALIKESİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

24.09.2019 15:44Balıkesir'de fetö'ye 5 tutuklama
BALIKESİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/ kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları belirlenen 10 kamu personelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas ve Ankara ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı, 4 kişi ise tutuklandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan, FETÖ/PDY'nin dershanelerinde öğretmenlik yapan M.B. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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