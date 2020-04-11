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Balıkesir'de fırıncılar ekmek dağıtımı yaptı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürürken, fırıncılar da sokak sokak dolaşıp ekmek dağıtımı yaptı.

11.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:36
Balıkesir'de fırıncılar ekmek dağıtımı yaptı
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürürken, fırıncılar da sokak sokak dolaşıp ekmek dağıtımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden Balıkesir 'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri vatandaşları evde kalmaları konusunda anonsla uyardı. Fırıncılar da sokak sokak gezerek ekmek dağıtımı yaptı.Alınan tedbirlerden ve sokağa çıkma yasağı uygulamasında memnun olduğunu belirten Kadir Aslan, "Devletin bize koronavirüs ile ilgili uygulamış olduğu yasaklara ve önerilere harfiyen uymaya çalışıyoruz. Şu anda yapılan hizmetten gayet memnunuz. Vatandaşımız evde kalmasını rica ediyoruz. Biz sağlıklı olabiliriz, ama sağlıksız ve yaşlı insanlara bulaştırma durumumuz var. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Ekmeğimizin evimize gelmesi de güzel bir uygulama. Devlet ve millet el birlik halinde olursa bu koronavirüs salgınını önleyebiliriz" dedi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Savaştepe, Balıkesir, Polis, Güncel
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