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Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurduBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu.

05.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:00
'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu
BALIKESİR'in ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının düştüğü yoldan kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.
Burhaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Ören Enver Güreli Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısı, uçarak, yola düştü. Bu sırada geçen olmamasıyla olası faciayı önlendi. İlçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoldan çatıyı kaldırırken, bir süre sağlanamayan ulaşım, normale döndü.
Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA


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