Haberler » Güncel » Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu - Haber

Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; dün gece ve gün boyu etkili olan fırtına, gece saatlerinde şiddetli yağışla birlikte eserek etkili oldu.

05.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:04Balıkesir'de fırtına ve yağış etkili oldu
'in ilçesinde; dün gece ve gün boyu etkili olan fırtına, gece saatlerinde şiddetli yağışla birlikte eserek etkili oldu.

Şiddetli yağış ve saatte 75 ile 105 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle ilçenin mevkii ile Altınova ve Sahilkent Mahallelerinin yanı sıra Yunus Emre Parkı ile Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı olan küçük balıkçı tekneleri battı.

Aynı bölgelerde bazı küçük balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu ahşap iskeleler de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle parçalandı.

Sahilkent Mahallesi'nde bazı ağaçların yıkıldığı gözlenirken, fırtına nedeniyle Yunus Emre Parkı'nda bodur ağaçlar olumsuz etkilendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Sarımsaklı bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı öğrenilirken, Altınova Mahallesi'nde bazı ekili tarım arazilerinin de sular altında kaldığı bildirildi.

Meteorolojiye göre fırtınanın gece saatlerinden itibaren sineceği ve bölgede hava sıcaklıklarının 10 ile 15 derece arasında düşeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
5.02.2020 17:28:41