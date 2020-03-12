Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
12.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:12
Balıkesir 'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
BALIKESİR - Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ev ile 2 iş yerinde uyuşturucu satışı ve fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. 3 ay süren teknik takip sonrası narkotik köpeği ve çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda zanlıların adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BALIKESİR - Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ev ile 2 iş yerinde uyuşturucu satışı ve fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. 3 ay süren teknik takip sonrası narkotik köpeği ve çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda zanlıların adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
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