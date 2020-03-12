Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - Haberler

Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

12.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:12
Balıkesir 'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
BALIKESİR - Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ev ile 2 iş yerinde uyuşturucu satışı ve fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. 3 ay süren teknik takip sonrası narkotik köpeği ve çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda zanlıların adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Haberler
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haberler
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Haberler
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz