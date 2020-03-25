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Balıkesir'de ganyan bayileri geçici olarak kapatıldı

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayilerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

25.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:46
Balıkesir'de ganyan bayileri geçici olarak kapatıldı
Balıkesir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayilerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları Kovid-19 salgınından korumak ve virüsün yayılmasını önlemek için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkemizdeki at yarışları da durdurulmuş olmasına rağmen ganyan bayi olarak tabir edilen bazı mekanların hala açık olduğu ve yurt dışındaki at yarışları üzerinden bahis oynatıldığı görülmüş ve buralarda vatandaşlarımızın toplanmasına sebep olunduğu anlaşıldığından, halk sağlığını korumak için bahsedilen mekanların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Balıkesir, Güncel

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