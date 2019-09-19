Haberler » Güncel » Haber

Balıkesir'de "Gaziler Günü" etkinliği

Balıkesir'de "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

19.09.2019 10:14Balıkesir'de
Balıkesir'de "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören yapıldı.
Tören, Atatürk Anıtı'na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz'ın çelenk bırakmasıyla başladı.
Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz, törende yaptığı konuşmada gazilere hitaben, "Sizler en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcisisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız." dedi.

Törene CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ilçe kaymakamları, askeri yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve yakınları katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 Teknosa'dan "Tupturuncu" kampanya
12:20 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
12:20 Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün Açıklaması
12:19 Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor
12:19 Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası
12:19 Kıvanç tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
12:19 Bakan Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı (2)